Son dakika haberi | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi...
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Son dakika haberi | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi...

25.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:30
Son dakika haberi | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin:

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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