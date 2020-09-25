Son dakika haberi | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi...
25.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:30
Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ