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Son dakika haberi: ABD'de de bir aileden 8 kişinin öldürülmesinde rol oynayan kadın suçunu itiraf etti

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD'de de bir aileden 8 kişinin öldürülmesinde rol oynayan kadın suçunu itiraf etti

Son dakika haberleri: ABD'nin Ohio eyaletinde bir aileden 8 kişinin öldürülmesine ilişkin davada Angela Wagner, cinayetlerin planlanmasına yardımcı olduğunu itiraf etti.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir aileden 8 kişinin öldürülmesine ilişkin davada Angela Wagner, cinayetlerin planlanmasına yardımcı olduğunu itiraf etti.

Angela Wagner, 2016'da bir aileden 8 kişinin öldürüldüğü cinayetlerdeki rolünü savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında itiraf ederek ailesinden suçunu kabul eden ikinci isim oldu.

Mahkeme, 50 yaşındaki Wagner'i, Ohio'nun Pike bölgesinde cinayet işlemek için plan yapmak, hırsızlık, delillerin karartılması ve diğer suçlardan suçlu buldu.

İtirafta bulunması nedeniyle savcılar, ağırlaştırılmış cinayet suçlamasını düşürdüğü zanlının 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Wagner'in eşi ve iki çocuğu da 2016 yılında 7 yetişkin ve bir gencin öldürülmesi davasında suçlu bulunmuş ve oğlu Edward "Jake" Wagner yaklaşık 5 ay önce dördünün de ölüm cezasına çarptırılmaması için itirafta bulunarak diğer sanıkların aleyhine şahitlik etmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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