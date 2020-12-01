Son dakika haberi | 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberi | 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

01.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:48
Son dakika haberi | 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika habere göre GAZİANTEP merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ankesörlü telefonlar tespit edildi. Soruşturmada, mahrem imamların ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu aralarında eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 9 şüpheliye ulaşıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Adreslerde 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve örgütsel materyaller ele geçirilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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