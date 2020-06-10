Son dakika haberi | 2 köy ve 14 mahalle karantinaya alındı Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahalle karantina altına altına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahalle karantina altına altına alındı. Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Soğucak ve Kutluören köylerinde pozitif vakaların görülmesi üzerine bu köyler ile 14 mahallede karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi. Karantinanın 14 gün süreceği aktarılan açıklamada, sağlık ve jandarma ekiplerinin mahallede çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi. Kaynak: AA