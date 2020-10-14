Zeytinburnu'nda polis kavgaya müdahale ederken yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı
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Zeytinburnu'nda polis kavgaya müdahale ederken yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı

14.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:21
Zeytinburnu'nda polis kavgaya müdahale ederken yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı

ZEYTİNBURNU'nda polis iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ederken yaşanan arbede sırasında silah sesleri duyuldu.

ZEYTİNBURNU'nda polis iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ederken yaşanan arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada darp edilen 1 kişi de yaralandı. Her 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

Olay anları cep telefonu kamerasına yansırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak içinde iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı. Bu sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Kurşunun isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu arada, kavgada darp edilerek yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay çevresindeki vatandaşların cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin tarafları ayırmaya çalıştığı, bir grubun ellerinde sopalarla polislere saldırdığı, kargaşanın yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor. 


- İstanbul
Zeytinburnu'nda polis kavgaya müdahale ederken yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda polis kavgaya müdahale ederken yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda polis kavgaya müdahale ederken yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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