Son dakika haberi... İkinci el ve atıl cep telefonları ekonomiye kazandırıldı

TİCARET Bakanlığı, yetki belgesi alan 11 firma tarafından ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonlarının yenilenip, satışa sunularak, ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yapılan düzenleme ile yetki belgesi alarak faaliyete başlayan 11 firma ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin belirlenen standartlara uygun yenilenmesi ve sertifikaya bağlanarak garantili şekilde 'yenilenmiş ürün' olarak satışa sunulmasına imkan sağlandığı belirtildi. Bu kapsamda ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonlarının bu firmalar tarafından yenilendiği kaydedilerek, "Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır" denildi.

Tüketicilerin olası mağduriyeti yaşamaması için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmasının önemli olduğu, yetkisiz şekilde yenilenmiş ürün adı altında cep telefonu satan firmaların bakanlıkça takip edildiği ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağı da belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri

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