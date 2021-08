Son dakika haber | Vali Tavlı'dan mermer sektörüne yangın teşekkürü

Son dakika haberi... Ege Maden İhracatçıları Birliği, pandemi ve orman yangınları sonrasında Ağustos ayı toplantısını Muğla'da gerçekleştirdi.

'Doğaltaş sektör toplantısına Vali Orhan Tavlı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve sektör temsilcileri katıldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, pandeminin yaralarını hızla sarmaya çalıştıklarını ve yıllık 2 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini açıkladı. Kaya, Muğla'nın Türkiye doğal taş üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, "Bölgemiz çok büyük bir yangın afeti yaşadı. Bizler de bu yangın alanının içinde canla başla cansiperane görev aldık. Yangın bölgelerindeki firmalarımız tüm iş makinalarını, su tankerlerini, kamyonlarını, fabrikalarında çalışan işçilerini yangın bölgelerine sevk ederek 24 saat, zaman mevhumu olmaksızın işimizi, gücümüzü, üretimimizi her şeyimizi bu mücadelede kendimizi görev bildik" dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ise, yaşanan yangın felaketinin yüzyılın felaketi olarak değerlendirirken, "Bu yangın felaketi ilimizde yaşanan en büyük yangın felaketi olarak adlandırılıyor. 300 yıl kadar önce de Marmaris yangınından bahsediliyor ama 7 ilçemizde 14 gün süren böyle bir felaket ile ilk defa karşı karşıya kaldık. Bu felaketi çok güçlü birlik ve beraberlik içinde yangının üstesinden geldik" dedi.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir Kavaklıdere'de devam eden büyük yangınını yanında küçük ölçekli yangınların da çıktığını söyledi. Demir, "Kavaklıdere'deki büyük yangın 6 gün sürdü. Bunun yanında 5 farklı yangın daha çıktı sadece Kavaklıdere ilçesinde. Kamuoyunun büyük çoğunluğu büyük yangınlarda olduğu için mermer sektörü temsilcilerinin işçileri ile iş makineleri ile ve halkımızın gayretleri ile söndürüldü" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangınlarda mermercilik sektörü temsilcilerinin duyarlılığına teşekkür ette. Vali Tavlı, "İlimiz bir yağın afeti yaşadı. Biz yangın haberini aldığımda Aydın'da üç ilin valisi ile Kalkınma Ajansı toplantısındaydım. Hemen Marmaris'e hareket ettim. Biz sektörünüzün bu afette göstermiş olduğu duyarlılığı, katkıyı hiçbir zaman unutmayız. Gerçekten cansiperane bir şekilde her saniye, her dakika, her gün destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda kullanıyorsunuz. Bunlar da bizim özel sektörümüzün gücü ile oluyor" dedi. - MUĞLA

