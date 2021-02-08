Son dakika haber | Uganda'da Kovid-19 ölümlerinin yüzde 66'sı seçim sürecinde kaydedildi

Bir son dakika haberine göre Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 66'sının seçim sürecinde kaydedildiği bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 66'sının seçim sürecinde kaydedildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının başladığı günden bu yana 327 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu kişilerin 215'i geçen yılın kasım ayı ile bu yılın ocak ayı arasındaki seçim sürecinde yaşamını yitirdi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı seçim çalışmalarının yürütüldüğü dönemde meydana geldi. Kasım 2020'de 94, Aralık 2020'de 47, Ocak 2021'de ise 74 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Yoweri Museveni kazanarak koltuğunu korumuştu.

Uganda'da şimdiye kadar 39 bin 860 kişide Kovid-19 tespit edildi, 14 bin 440 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak