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Son dakika haber: Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartman çatısının altında kalan Tacikistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartman çatısının altında kalan Tacikistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta dün etkili olan lodos Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının uçmasına neden oldu. Çatının altında kalan Tacikistan uyruklu Malokhat Rakhimova ve 4 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rakhimova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının son anları, çevredekilerin kaçma anı ve çatının uçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haber: Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber: Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber: Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

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