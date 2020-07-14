Son dakika haber | TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son dakika habere göre ----------------------------------------------------------14/07 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/07 10: 00 Konut satış istatistikleri14/07 10: 00 Açık iş idari kayıtları 14/07 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri16/07 11: 00 Bütçe dengesi20/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07.
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------14/07 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/07 10: 00 Konut satış istatistikleri14/07 10: 00 Açık iş idari kayıtları 14/07 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri16/07 11: 00 Bütçe dengesi20/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi23/07 14: 00 TCMB politika faizi27/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı27/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi29/07 10: 00 Dış ticaret dengesi29/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri
--------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------
14/07 09: 00 Almanya TÜFE 14/07 09: 00 İngiltere sanayi üretimi14/07 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi14/07 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi14/07 15: 30 ABD TÜFE14/07 15: 30 ABD çekirdek TÜFE15/07 09: 00 İngiltere TÜFE15/07 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/07 16: 15 ABD sanayi üretimi15/07 16: 15 ABD kapasite kullanımı16/07 14: 45 ECB politika faizi16/07 14: 45 ECB mevduat faizi16/07 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları16/07 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi16/07 15: 30 ABD perakende satışlar16/07 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar17/07 12: 00 Euro bölgesi TÜFE 17/07 15: 30 ABD yeni konut inşaatları 17/07 15: 30 ABD inşaat ruhsatları 17/07 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi22/07 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/07 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 23/07 16: 00 Güney Afrika politika faizi 24/07 09: 00 İngiltere perakende satışlar24/07 10: 30 Almanya imalat PMI 24/07 10: 30 Almanya hizmetler PMI 24/07 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI 24/07 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI 24/07 16: 45 ABD Markit imalat PMI 24/07 17: 00 ABD yeni konut satışları27/07 11: 00 Almanya Ifo endeksi 27/07 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri28/07 17: 00 ABD tüketici güven endeksi 29/07 17: 00 ABD bekleyen konut satışları 29/07 21: 00 Fed politika faizi30/07 09: 00 Almanya GSYH, öncü30/07 10: 55 Almanya işsizlik 30/07 12: 00 Euro bölgesi işsizlik30/07 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/07 15: 30 ABD GSYH, öncü 30/07 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/07 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları31/07 09: 00 Almanya perakende satışlar 31/07 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü 31/07 13: 30 Rusya politika faizi 31/07 15: 30 ABD kişisel harcamalar 31/07 15: 30 ABD kişisel gelirler 31/07 15: 30 ABD çekirdek PCE31/07 16: 45 ABD Chicago PMI
31/07 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
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Kaynak: DHA