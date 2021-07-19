Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı
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Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı

Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Van'da Türk Kızılay Erciş Şubesince, şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana gelen 13 kırsal mahallede zarar gören vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, et ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Van'da Türk Kızılay Erciş Şubesince, şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana gelen 13 kırsal mahallede zarar gören vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, et ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Kızılay gönüllüleri, yardım kolilerini söz konusu mahallelere götürerek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Kızılay gönüllüsü Mevlüt Selçuk, selin meydana geldiği mahalleleri gezdiklerini söyledi.

Yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Selçuk, "Rabbim bu tür felaketlerden tüm vatandaşlarımızı korusun. Biz Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Selin olduğu günden beri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çetintaş Mahallesi sakini Yıldız Baran da Kızılay'ın bayram öncesi kendilerine yardımda bulunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ömer Matur da taşkın yaşandığı andan itibaren devlet kurumları ve belediye ekiplerinin kendilerine yardımcı olduğunu aktararak, "Kepçelerle sulara yol açtılar. Yoksa sonuç çok daha sıkıntılı olacaktı. Evimiz su aldı halılarımız çamur içerisinde kaldı. Şu anda da Kızılay ekipleri gelerek bize yardımda bulundu. Allah devletimizden, Kızılayımızdan razı olsun." diye konuştu.

Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı
Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı
Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı
Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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Son dakika haber: Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı - Haberler
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