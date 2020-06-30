Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği
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Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği

Son dakika gelişmesine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Karadağ Klinik Merkezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği
30.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:22

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Karadağ Klinik Merkezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadağ Klinik Merkezi bünyesindeki diş sağlığı polikliniği ülkede 1989'dan beri hizmet veriyor.

Ülke genelinde yılda ortalama 35 bin hasta kabul edilen poliklinikte, yılda 1000 kadar ameliyat yapılırken, 2 bin 500 çocuğa protez hizmeti ve 100 engelliye de diş tedavisi hizmeti sunuluyor.

Diş sağlığı polikliniği bünyesinde sunulan hizmet kalitesinin artırılması, yüksek standartlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon imkanlarını sunabilmek için poliklinik hizmetlerinde kullanılan binanın ihtiyaç duyduğu büyük onarım ve yenileme hizmetinin tamamlandığı kaydedildi.

Hastanede kullanılan cihazların çoğunun ilk hizmet vermeye başladığı yıllardan kalma olduğu kaydedilirken, kullanım ömrünü tamamlayan tıbbi cihazların yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan modern cihazların temini konusunda da TİKA tarafından destek sağlandığı aktarıldı.

Küresel salgın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyum sağlanması amacıyla temin edilen tıbbi cihazlar, poliklinik yetkililerine teslim edildi.

Sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen teslim töreninde Diş Sağlığı Polikliniği Müdürü Doç. Dr. Marija Antunoviç, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ve hastane görevlileri hazır bulundu.

Temin edilen modern tıbbi cihazlar ile halka kaliteli hizmet sunulması sağlanırken, tıp fakültesi bünyesinde eğitim gören stajyerlerin uygulama eğitimleri de daha etkin bir şekilde gerçekleşmiş olacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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