Son dakika haber! Suriye Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü ortaya çıktı
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Son dakika haber! Suriye Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haber! Suriye Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde 1 kişinin öldüğü ve 6 sivilin yaralandığı bombalı terör saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

SURİYE-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde 1 kişinin öldüğü ve 6 sivilin yaralandığı bombalı terör saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü, Suriye'de sivillere yönelik yaptığı eylemleri sürdürüyor. Son dönemde güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu köşeye sıkışan ve eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine yönelik özellikle masum halkın yoğun bulunduğu bölgelerde saldırılarına devam ediyor.

Terör örgütü, 7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Çobanbey beldesinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (27) isimli örgüt mensubunun para karşılığında sırt çantasında taşıdığı bombayı, sivillerin içinde uzaktan patlattı. Eylemde, örgüt mensubu hayatını kaybederken 6 sivil vatandaş da yaralandı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde patlama anı yer aldı.Söz konusu eylemin talimatını Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren 'Ebu Raşid' kod adlı El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.

Son dakika haber! Suriye Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haber! Suriye Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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