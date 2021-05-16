Son dakika haberleri... Sultangazi'de trafik kazası: 5 yaralı

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Son dakika haberler: Sultangazi'de trafik kazası: 5 yaralı İstanbul Sultangazi'de çok sık kaza yaşandığı için bölge halkının "Ölüm Yokuşu" olarak adlandırdığı noktada 2 araç çarpıştı.

Sultangazi'de trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de çok sık kaza yaşandığı için bölge halkının "Ölüm Yokuşu" olarak adlandırdığı noktada 2 araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay saat 17.50 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda yaşandı. Sık sık kaza yaşandığı için bölge halkının "Ölüm Yokuşu" olarak adlandırdığı noktada 2 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dönüş yasağının olduğu bölgeden U dönüşü yapmak isteyen Gaffur Çelik yönetimindeki 34 TJJ 38 plakalı ticari taksi ile İbrahim Çiçek'in kullandığı 34 DML 150 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralıların ailesi sinir krizi geçirdi. Öte yandan ticari takside bulunan ve bir yolcuya ait olduğu öğrenilen yavru tavşan kazada telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK