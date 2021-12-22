Son dakika haber... Somali'nin Puntland eyaletinde askerler birbiriyle çatıştı: 3 ölü - Haberler
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Son dakika haber... Somali'nin Puntland eyaletinde askerler birbiriyle çatıştı: 3 ölü

Son dakika haber... Somali'nin Puntland eyaletinde askerler birbiriyle çatıştı: 3 ölü
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan iç çatışmada en az üç kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan iç çatışmada en az üç kişi hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Puntland'ın Bosaso kentinde bölge güçleri arasında çıkan çatışmalarda biri çocuk üç kişi öldü.

Bosaso Valisi Abdiqani Deeredile, görevi devretmeyi reddeden isyancı askeri birliğin çatışmaya yol açtığını söyledi.

Deeredile, ABD'nin eğittiği ve terörle mücadele için kurulan Puntland Güvenlik Güçlerinin (PSF) kentte yıkıma yol açtığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Bosaso'daki çatışmaların acilen son bulması ve krize barışçıl çözüm bulunması çağrısı yaptı.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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