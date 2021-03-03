Son dakika haber! Samsun'da FETÖ firarisi 3 eski polis saklandıkları evlerde yakalandı
Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 eski polis, Samsun'da saklandıkları evlerde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 eski polis, Samsun'da saklandıkları evlerde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan" haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü R.Ü, eski emniyet amiri S.Y. ve eski polis memuru R.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlüler, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek