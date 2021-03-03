Son dakika haber! Samsun'da FETÖ firarisi 3 eski polis saklandıkları evlerde yakalandı
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Son dakika haber! Samsun'da FETÖ firarisi 3 eski polis saklandıkları evlerde yakalandı

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:20
Son dakika haber! Samsun'da FETÖ firarisi 3 eski polis saklandıkları evlerde yakalandı

Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 eski polis, Samsun'da saklandıkları evlerde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 eski polis, Samsun'da saklandıkları evlerde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan" haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü R.Ü, eski emniyet amiri S.Y. ve eski polis memuru R.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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