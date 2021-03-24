Son dakika haber | Sakarya Emniyeti'nden çocuklara internet üzerinden trafik eğitimi

Sakarya'da minik öğrencilere çevrimiçi ortamda trafik eğitimi verildi.

"Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında okullarda eğitim veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi Murat Ünal, internet üzerinden Türk-İş İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Temel trafik kurallarını eğlenceli ve eğitici bir yöntemle anlatan Ünal, öğrencilerin trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için okul servisi kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş alanları, güvenli oyun alanları, bisiklet ve kaykay kullanma şekilleri, trafik işaretleri ve yaya önceliği bilincinin oluşması konularında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz