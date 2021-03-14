Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı
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Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı

14.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:15

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, tüfek saçmalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, tüfek saçmalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak'taki evlerinin önünde oynayan E.M.S, tüfekten çıkan saçma mermilerinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Durumu gören çocuğun yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı
Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı
Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı
Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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