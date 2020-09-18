Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz.

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca:
18.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:22

Sağlık Bakanı Koca: " (Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ali Korkmaz
Ali Korkmaz
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Gülay Cem Yılmaz Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Uefa Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 19:22:34. #1.15#
title