Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz...
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz.
18.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:22
Sağlık Bakanı Koca: " (Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz."
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Kaynak: AA