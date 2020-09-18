Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz... Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: " (Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz."

Kaynak: AA