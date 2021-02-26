Son dakika haber | Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

26.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:16
Son dakika haber | Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Rize merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına dahil olan ve henüz deşifre olmamış "mahrem imamların" tespitine yönelik yapılan ankesör soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin yakalanması için Rize, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen bir şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Türkan Şoray Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 20:16:37. #1.16#
title