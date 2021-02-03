Son dakika haber | Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi
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Son dakika haber | Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi

03.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:51
Son dakika haber | Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi

Son dakika haber: Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn ilçe merkezinde eş zamanlı 2 bombalı terör saldırısı meydana geldi, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn ilçe merkezinde eş zamanlı 2 bombalı terör saldırısı meydana geldi, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Ardından, aynı mahalde bir patlama daha yaşandı.

İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk askerinin bir okulun bahçesinde insani yardım dağıttığı sırada meydana geldi

Patlamalar sırasında Rasulayn'da görev yapan Türk askerleri, Şanlıurfa İnfak Derneği'nin katkısıyla Rasulayn Yerel Meclisi tarafından tespit edilen engelli, yetim ve yerinden edilmişlere, olay mahalline yakın bir okulun bahçesinde insani yardım malzemesi dağıtıyordu.

Bu faaliyeti takip eden AA muhabiri de olay yerine oldukça yakın mesafede bulunuyordu.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, failin YPG/PKK mensubu teröristler olduğunu değerlendiriyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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