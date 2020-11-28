Son dakika haber! PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

28.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:32
Son dakika haber! PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Teoman Demet Akbağ Hande Erçel Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Mbaye Diagne Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:34:29. #1.14#
title