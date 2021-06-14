Son dakika haber... Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastanelerinin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi dönemine rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini Beylikdüzü Beykent'te dev organizasyonla açtı.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi dönemine rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini Beylikdüzü Beykent'te dev organizasyonla açtı. Açılışta otizmli çocuklar şeref konuğu olarak ağırlandı.

Diyarbakır'da yarım asra yakın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul'da 8'inci şubesini görkemli bir şekilde açtı. Açılışın şeref konuğu ise Gelişim Otizm Akademisi öğrencileri ve eğitmenleri oldu. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı'nın torunu için otizm okulu bulamayınca yaptığı dev yatırımla otizmli bireylerin eğitim alabileceği ABA Kliniği atığını ve bununla da yetinmeyip otizmli öğrencilere burs verdiğini öğrenen Gelişim Otizm Akademisi yaşam lideri İstek Kaynarca, Hacıbaba Pastaneleri yönetimini İstanbul'da yalnız bırakmadı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı otizmli öğrenciler ile ilgili İstanbul ve Diyarbakır arasında köprü oluşturacaklarını, destekleme konusunda yan yana olacaklarını aktardı.

Gelişim Otizm Akademisi yaşam lideri İstek Kaynarca, açılışta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kaynarca, "Yılmaz beyi ben ABA Kliniği takip ederken tanıdım, kendisinin yönetici kuruculardan olduğu öğrendim. Sonrasında kendisiyle sosyal medyada iletişim kurarak okulumuza davet ettim. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı, İstanbul'a geldiğinde uğrayacağını söyledi. Açılışa davet etti, biz de çocuklarımızla birlikte açılışa katıldık. Ben çok mutlu oldum, her zaman arkamızda olacağını iletti. Otizmli çocuklarla 12 yıldır çalışan bir öğretmenim, çocuklarla ilk tanıştığımda onların bizlere ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu, bu çocuklara neler yapabileceğimi hep kendime sordum. Buradan bizim çocuklarımız için herkese sesleniyorum, sevin el açın, onları lütfen dışlamayın, onlarda bizim gibi kendilerini ifade edebiliyorlar. Sizler onları dışlayıp erteledikçe, aileleri ve hayatta onları erteliyor. Ailelerin psikolojisi bozuluyor onlar ertelenince. Onlar hepimizin çocukları" dedi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu ve ABA Klinik Kurucu Başkanı Yılmaz Elaldı, gelen otizmli çocukların kendilerinin şeref konukları olduğunu ve torunu Osman'ın gönül arkadaşları olduğunu vurguladı. Elaldı, "Bu tablo bizi çok mutlu etti. Bu özel çocuklarımız için nasip olursa Türkiye'dekilerine el atalım. İstek hanım da bu işe gönüllü olarak el atanlardan, kendisiyle tanıştığıma memnun oldum. Torunum Osman'ın gönül arkadaşları burada. Baş ve şeref konuklarımız, kim gelirse gelsin asıl şeref konuklarımız onlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı