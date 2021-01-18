Son dakika haber! Ölü foka otopsi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber! Ölü foka otopsi yapıldı

18.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:04
Son dakika haber! Ölü foka otopsi yapıldı

Son dakika haberler: ANTALYA açıklarında ölü bulunan Akdeniz fokuna otopsi yapılarak iç organları ve derisinden örnekler alındı.

ANTALYA açıklarında ölü bulunan Akdeniz fokuna otopsi yapılarak iç organları ve derisinden örnekler alındı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altında bulunan Akdeniz foklarından biri, Antalya açıklarında Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar tarafından dün ölü bulundu. Ölü fokun, derisindeki egzama lekeleri nedeniyle araştırmacılar tarafından bilinen bir fok olduğu ifade edildi.Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Başkanı Cem Orkun Kıraç'ın katıldığı ekip tarafından foka otopsi yapıldı. Derisinde bazı yara izleri olduğunu, ancak ölüm nedeninin buna bağlı olmadığını aktaran Kıraç, yaraların önceki yıllara ait olduğunu belirtti. Kıraç, iç organlarından ve derisinden alınan örneklerin analiz edileceğini ve kesin ölüm nedeninin çıkacak raporun ardından netleşeceğini söyledi.


Son dakika haber! Ölü foka otopsi yapıldı
Son dakika haber! Ölü foka otopsi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ölü foka otopsi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:21:09. #1.14#
title