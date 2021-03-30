Son dakika haber... Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketiyle (IMN) polis arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketiyle (IMN) polis arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

IMN Medya Koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe polisin müdahale ettiğini belirtti.

Soje, " (Şii lideri) Şeyh İbrahim Zakzaki'nin doğum günü dolaysıyla düzenlediğimiz yürüyüşe polisin müdahale etmesi sonucunda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Soje, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını kaydetti.

Abuja Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, IMN üyelerinin kamu mallarını tahrip ederek polisler de dahil vatandaşlara taş ve tehlikeli nesnelerle saldırdığı ifade edildi.

- IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermiş ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Birkan Sokullu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Hakan Kutlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:40:37. #1.16#
title