Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram'ın 7 üst düzey üyesi öldürüldü
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Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram'ın 7 üst düzey üyesi öldürüldü

25.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:34
Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram'ın 7 üst düzey üyesi öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 7 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 7 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Boko Haram tarafından öldürülen bir albayın ardından Çad Gölü Havzası'nda teröristlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda örgütün 7 üst düzey üyesinin öldürüldüğünü, 4 teröristin de teslim olduğunu kaydetti.

Operasyonlarda örgütlerin kamplarının imha edildiği bilgisini paylaşan Enenche, örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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