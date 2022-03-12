ANTALYA Diplomasi Forumu'nda katıldığı panelde konuşan Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, "Afganistan hükümeti ile iş birliği yapmak mülteci akınını durduracaktır. Milyonlarca Afgan, mülteci hale geldi. Afgan hükümetinin güçlendirilmesi gerekiyor ki mülteci akını dursun. Şu an hiçbirisi siyasi mülteci değil, hepsi ekonomik mülteci durumunda" dedi.

Bu yıl 2'ncisi yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nda 'Afganistan: Yeni bir gerçekliklerle nasıl başa çıkılır' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından kurulan geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

Amir Khan Muttaqi, panel sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.