Son dakika haber | Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haber | Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haber | Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yayla Gökben Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Aziz Güzel'in üzerine televizyon düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güzel, buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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