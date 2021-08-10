Son dakika haber: Mezitlili voleybolcular, transfer sevinçlerini Başkan Tarhan ile paylaştı
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Son dakika haber: Mezitlili voleybolcular, transfer sevinçlerini Başkan Tarhan ile paylaştı

Son dakika haber: Mezitlili voleybolcular, transfer sevinçlerini Başkan Tarhan ile paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Cemre Su Elmas Galatasaray'a, Kevser Nur Mutlu ise Aksaray Kuzeyboru'ya transfer oldu.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Cemre Su Elmas Galatasaray'a, Kevser Nur Mutlu ise Aksaray Kuzeyboru'ya transfer oldu. İki sporcu, transfer sevinçlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile paylaştı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde yakaladıkları başarı ile profesyonel takımların dikkatini çeken Kevser Nur Mutlu ve Cemre Su Elmas transferlerin de gözdesi oldular. Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde başarılı bir dönem geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Cemre Su Elmas ve Aksaray Kuzeyboru'ya transfer olan Kevser Nur Mutlu, antrenörleri Ahmet Öner ile birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

"Daha çok çalışıp başarılarımızla Mezitli'yi gururlandırmak istiyoruz"

Başkan Tarhan'a formalarını hediye eden genç sporcular, gittikleri takımlarda Mezitli'nin bireyi olarak kentin tanıtımına katkı sunacaklarını söylediler. Mezitli Belediyesi Spor Okullarında aldıkları eğitimle yeteneklerinin farkına vardıklarına vurgu yapan Kevser Nur Mutlu ve Cemre Su Elmas, "Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sayesinde bize yepyeni bir kapı açıldı. Daha geçen yıl bunu hayal bile edemezdik. Şimdi daha çok çalışıp başarılarımızla Mezitli'yi gururlandırmak istiyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan'a bize sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür ederiz" dediler.

Kısa sürede transfer olacak başarıyı yakaladılar

1,5 yıl gibi bir çalışma dönemi sonrası genç voleybolcuların yeteneklerini ortaya koyduklarına dikkat çeken antrenör Ahmet Öner de "Sıfırdan spora başlayan iki kızımızın bu kadar kısa sürede mesafe kat etmesi ve Galatasaray ve Kuzeyboru gibi iki profesyonel takıma gitmesi bizleri çok mutlu etti. Hem başkanımıza bize sağladığı imkanlar nedeniyle şükranlarımızı sunmak hem de kızlarımıza kalıcı bir anı bırakabilmek adına Başkanımız Neşet Tarhan'ı ziyaret ettik" diye konuştu.

"Sporun daha geniş kitlelere yayılması için çalışmaya devam ediyoruz"

Kısa zamanda sağladıkları başarı dolayısıyla genç sporcuları kutlayan Başkan Tarhan ise sporun daha geniş kitlelere yayılması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Biz çocuklarımızın sporla uğraşması adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çok iyi biliyoruz ki, sporla sanatla daha fazla ilgilenen çocuklar derslerinde de yaşamda da daha başarılı oluyorlar. Belediye olarak onlara bu kapıyı açabilmek için çalışıyoruz. Teniste, satrançta, futbolda, jimnastikte sporcularımızın başarılarına günbegün tanık oluyorduk. Şimdi yakaladığımız başarılara voleybolu da eklemiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. İnşallah kızlarımızın yolu bundan sonrası için ardına kadar açık olur ve çağdaş, aydınlık dolu bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak bizleri gururlandırmaya ve ülkeleri için çalışmaya devam ederler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son dakika haber: Mezitlili voleybolcular, transfer sevinçlerini Başkan Tarhan ile paylaştı
Son dakika haber: Mezitlili voleybolcular, transfer sevinçlerini Başkan Tarhan ile paylaştı
Son dakika haber: Mezitlili voleybolcular, transfer sevinçlerini Başkan Tarhan ile paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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