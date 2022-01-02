Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlhami Ülker'in (29) kullandığı 43 ZA 778 plakalı otomobil, Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Üye (52) idaresindeki 35 PDY 06 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Firdevs (62) ve Fadime Doruk (63), 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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