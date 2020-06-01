Son dakika haber... Kuyuya düşen kedi kurtarıldı Gelen son dakika haberlerine göre Kuyuya düşen kedi kurtarıldıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, su kuyusuna düşen kedi çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen kedi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, su kuyusuna düşen kedi çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Tütenocak köyünde meydana geldi. Tarlalarını sulamak için açtıkları kuyuya gelenler, içinde kedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine çiftçi Hasan Mamaş, kuyuya bir bez sarkıttı. Bir süre sonra Mamaş, beze tutunan kediyi çekerek yukarı çıkardı. Kuyudan çıkan kedi gözden kayboldu.

Kaynak: DHA