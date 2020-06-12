Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika güncel haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 3,8 milyona ulaştı.

Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
12.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:18

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 3,8 milyona ulaştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 100 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 400, iyileşenlerin sayısı ise 819 bin oldu.

İngiltere'deki vaka sayısı 292 bin 950'ye, can kaybı da 41 bin 481'e çıktı.

Brezilya'da ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı 40 bin 919, vaka sayısı ise 802 bin 828 oldu. İyileşenlerin sayısı da 345 bin 595'e yükseldi.

Sao Paulo eyalet yönetimi, biyolojik araştırma merkezi Butantan Enstitüsünün Çin'deki Sinovac Biotech laboratuvarıyla deneysel bir aşı geliştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

İtalya'daki can kaybı 34 bin 223, vaka sayısı ise 236 bin 305 olarak açıklanırken, iyileşen sayısı 173 bin 85'e yükseldi.

Başbakan Giuseppe Conte, salgının ilk döneminde kuzeydeki iki beldede karantina tedbirlerinin alınmasında geç kalınıp kalınmadığı konusunda Bergamo savcılarına ifade verdi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 374'e, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 193 bin 692'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 572 olarak açıklandı.

Malezya'da, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafenin kepenk kapattığı bildirildi.

Kuveyt'te 3 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Vaka sayısının yeniden yükseldiği İran'da son 24 saatte 2 bin 369 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 8 bin 659'a, vaka sayısı ise 182 bin 545'e çıktı.

Ermenistan'da OHAL 13 Temmuz'a kadar uzatıldı

Ermenistan'da hükümet, 16 Mart'ta ilan edilen OHAL rejiminin 13 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Kırgızistan'da 21 Mart'tan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan Japonya, Singapur ve Azerbaycan yarışları iptal edildi.

La Liga, Endülüs derbisiyle yeniden başladı

İspanya Sağlık Bakanlığı, art arda 5 gündür Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmedi. Ülkedeki vaka sayısı 243 bin 209'a çıkarken, can kaybı 27 bin 136 olarak açıklandı.

İspanya'da Birinci Futbol Ligi (La Liga), "Endülüs derbisi" Sevilla-Real Betis maçıyla yeniden başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Ajda Pekkan Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Maçka Parkı
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 22:33:05. #1.15#
title