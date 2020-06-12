Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Son dakika güncel haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 3,8 milyona ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 3,8 milyona ulaştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 100 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 400, iyileşenlerin sayısı ise 819 bin oldu.

İngiltere'deki vaka sayısı 292 bin 950'ye, can kaybı da 41 bin 481'e çıktı.

Brezilya'da ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı 40 bin 919, vaka sayısı ise 802 bin 828 oldu. İyileşenlerin sayısı da 345 bin 595'e yükseldi.

Sao Paulo eyalet yönetimi, biyolojik araştırma merkezi Butantan Enstitüsünün Çin'deki Sinovac Biotech laboratuvarıyla deneysel bir aşı geliştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

İtalya'daki can kaybı 34 bin 223, vaka sayısı ise 236 bin 305 olarak açıklanırken, iyileşen sayısı 173 bin 85'e yükseldi.

Başbakan Giuseppe Conte, salgının ilk döneminde kuzeydeki iki beldede karantina tedbirlerinin alınmasında geç kalınıp kalınmadığı konusunda Bergamo savcılarına ifade verdi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 374'e, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 193 bin 692'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 572 olarak açıklandı.

Malezya'da, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafenin kepenk kapattığı bildirildi.

Kuveyt'te 3 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Vaka sayısının yeniden yükseldiği İran'da son 24 saatte 2 bin 369 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 8 bin 659'a, vaka sayısı ise 182 bin 545'e çıktı.

Ermenistan'da OHAL 13 Temmuz'a kadar uzatıldı

Ermenistan'da hükümet, 16 Mart'ta ilan edilen OHAL rejiminin 13 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Kırgızistan'da 21 Mart'tan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan Japonya, Singapur ve Azerbaycan yarışları iptal edildi.

La Liga, Endülüs derbisiyle yeniden başladı

İspanya Sağlık Bakanlığı, art arda 5 gündür Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmedi. Ülkedeki vaka sayısı 243 bin 209'a çıkarken, can kaybı 27 bin 136 olarak açıklandı.

İspanya'da Birinci Futbol Ligi (La Liga), "Endülüs derbisi" Sevilla-Real Betis maçıyla yeniden başladı.

Kaynak: AA