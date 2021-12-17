Son dakika haber... Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ibatova'nın Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir otelde dün görevlilerce ölü bulunması üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H. (21) ile babası E.H. (42) ve amcası M.H'nin (36) savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.H. (21) tutuklandı, babasına adli kontrol hükümleri uygulandı, amcası ise serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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