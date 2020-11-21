Son dakika haber! Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı

21.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:16
Son dakika haber! Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te 13 yaşındaki kız kardeşini öldürmek suçlamasıyla aranan ve saklandığı yerde yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 13 yaşındaki kız kardeşini öldürmek suçlamasıyla aranan ve saklandığı yerde yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2016'da Şehitkamil İlçesine bağlı Yayıktaş Mahallesi'nde kız kardeşi M.Y'yi (13) tabanca ile öldürdükten sonra olaya intihar süsü vermeye çalışan ve kaçan şüpheli B.Y'yi (42) yakalamak için jandarma özel ekip kurdu.

Sehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelinin Yayıktaş Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin kulübesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı
Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı
Yem yüklü iki römorku çaldıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı
Yem yüklü iki römorku çaldıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı
Son dakika haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son dakika haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Alişan Sibel Can Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ozan Kabak Caner Erkin Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 13:17:53. #1.14#
title