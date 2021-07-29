Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir'in 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

Irak'tan Avrupa'ya geçiş yapacağı belirlenen terörist Demir, MİT'in yürüttüğü operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Prens William Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Alper Yılmaz Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:45:51. #1.14#

title