Son dakika haber: Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber... Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 71 AP 763 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunda seyir halindeyken Kalecik Kavşağı'na geldiği sırada motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen