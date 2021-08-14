Son dakika haber: Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber: Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber: Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 71 AP 763 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunda seyir halindeyken Kalecik Kavşağı'na geldiği sırada motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Son dakika haber: Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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