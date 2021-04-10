Son dakika haber... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle pazartesi gününden itibaren bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 hafta ara verilmesi kararı alındı.

Önümüzdeki hafta uzaktan eğitime devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün