Son dakika haber: Kastamonu'daki Suğla Yaylası turizme kazandırılacak

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bulunan Suğla Yaylası'na 5 milyon liralık yatırım yapılacak.

Doğa turizminde öne çıkmasının yanında son dönemde bölgedeki motor sporlarına ev sahipliği yapan Suğla Yaylası'na turizm yatırımları yapılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan açıklamada bölgeyle ilgili çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KUZKA tarafından 'Doğa Turizminde Marka: Azdavay Suğla Yaylası Projesi'ne 2 milyon 62 bin lira destek sağlanacak. 24 aylık sürede tamamlanacak projede, 480 bin metre kare alan içinde 10 kır evi, 250 kişi kapasiteli kır lokantası, 24 bin metrekare regresyon göleti, orman içi macera parkurları, her türlü spor için sahalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, karavan ve çadır kamp alanları, eğitim amaçlı kayak pisti, günübirlik piknik alanları ve yöreye ait doğal meyve ormanı yer alacaktır."

Yapım için ihale sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Suğla Yaylası Doğa Turizm Merkezi Projesi'nin birinci etabı 24 ay içinde bölge turizminin hizmetine sunulacak. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak proje tamamlandığında, bölgeye kazandırılacak nitelikli konaklama tesisleri ve kamp alanları sayesinde doğa turizminde bölgenin cazibe merkezi olması için de önemli bir adım atılmış olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor