Son dakika haber! Kapaklı'da terör operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberine göre Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştiren bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştiren bir kişi yakalandı.

İddiaya göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde oturan G.M. isimli bir şahıs bir süredir sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapıyordu. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. G.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA