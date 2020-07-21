Son dakika haber! Kapaklı'da terör operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberine göre Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştiren bir kişi yakalandı.
21.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:52
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştiren bir kişi yakalandı.
İddiaya göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde oturan G.M. isimli bir şahıs bir süredir sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapıyordu. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. G.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA