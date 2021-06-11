Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kalp krizi geçiren Duru Bıyıklı (68), Malatya'daki hastaneye ambulans helikopterle ulaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kalp krizi geçiren Duru Bıyıklı (68), Malatya'daki hastaneye ambulans helikopterle ulaştırıldı.

Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan Duru Bıyıklı, göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Bıyıklı için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Bıyıklı, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Duru Bıyıklı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Fahriye Evcen Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Aziz Yıldırım Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:38:13. #1.14#

title