Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarma otizmli Nida'nın yüzünü güldürdü

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un jandarma aracına binme hayalini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un jandarma aracına binme hayalini gerçekleştirdi.

Doğan Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan Nida Karakuş'un jandarma ekiplerini görünce heyecanlanması ve araçlarını merak etmesi üzerine babası İl Jandarma Komutanlığını arayarak durumu anlattı.

Babasının talebi üzerine ikamete gelen ekipler bir süre sohbet ettikleri Karakuş'u jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı.

Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Karakuş'a ekipler tarafından alınan hediyeler verildi. Kendisine bere ve yelek giydirilen Karakuş, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karakuş'un ailesi, kızlarına 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün