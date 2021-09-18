DENİZLİ'de, jandarma ekipleri iki lise arasındaki güzergah üzerinde bulunan ikinci el eşya satışının yapıldığı mağazada uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Dedektör köpek 'Arteon' ile yapılan aramada, 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Topraklık Mahallesi'nde Anafartarlar Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi ortasında bulunan ikinci el eşya satan bir mağazada uyuşturucu satıldığı yönünde istihbarat atlı. Dün iş yerine düzenlenen operasyonda jandarma dedektör köpek 'Arteon' ile yapılan aramada 5 ayrı paket içerisinde toplam 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Savcılığın talimatıyla 3 kişi serbest bırakılarken, işyeri sahibi Y.Y. (25), ' Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Y.Y. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.Y.'nin daha önce de jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, tutuklandığı, cezaevinden ise 4 gün önce çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan Y.Y.'nin 20 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.