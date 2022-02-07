Son dakika haber | İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali Şentürk (35) idaresindeki 35 YKG 18 plakalı otomobil, Yeğenli yakınlarında İsmail Coşkun (30) idaresindeki 35 BCA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücülerden İsmail Coşkun, ekiplerce kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.