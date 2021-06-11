Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Tire ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Çobanköy yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 YLN 27 plakalı motosikletin sürücüsü Selahattin Uysal'ın kullandığı seyir halindeki motosiklet ile A.Y. yönetimindeki 35 YLB 49 plakalı motosiklet Çeşmebaşı mevkii yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslar ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Selahattin Uysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan A.Y.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Selahattin Uysal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Turgut Selçuk Balcı Fahriye Evcen Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ergin Ataman Nihat Özdemir Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 00:04:59. #1.14#

title