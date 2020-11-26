Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

26.11.2020 22:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:16
Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başlangıcından beri virüs kapan toplam kişi sayısı 1 milyon 509 bin 875 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 845'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 846'ya geriledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Son ankette çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular
Son ankette çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
Hayat kurtaracak buluş! Korona hastalarını öldüren 'sabotaj' durumunun gizemi çözüldü
Hayat kurtaracak buluş! Korona hastalarını öldüren "sabotaj" durumunun gizemi çözüldü

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 24 bin 31 artarak 661 bin 180 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Osman Kavala Bülent Arınç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Berk Oktay Demet Akbağ Sinan Akçıl Seren Serengil
Spor Falcao Deniz Türüç Metin Oktay Samet Aybaba Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Fahrettin Koca Dağlık Karabağ Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 22:17:27. #1.15#
title