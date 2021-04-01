Son dakika haber | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haber | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ataşehir İçerenköy'deki sebze meyve halinde faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, nüfuz ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tefecilik olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 17 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.

Savcılık ifadesini aldığı şüphelilerden 4'ünü serbest bırakırken, 6 kişiyi tutuklanması, 7 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 3'ünün "başkasını bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" ve "silahla yağma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir İçerenköy'deki sebze meyve halinde faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, nüfuz ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tefecilik olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İstanbul ve Muğla'da 29 Mart'ta, 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 5 yedek şarjör, 350 mermi, 2 çelik yelek ve muşta ile çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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