Son dakika haber: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haber: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

12.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:15

Son dakika haberler: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yasadışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yasadışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda yapılan teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda toplanan delillerle, 'yasadışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyesi 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kuran şüphelilerin bahis organizasyonunda elde edilen gelirleri nakit olarak hesaplardan çektiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırdığı tespit edildi. Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığının öğrenildiği soruşturmada, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yaptıkları, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyondan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri tespit belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son dakika haber: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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