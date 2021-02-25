Son dakika haber! Irak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yasaklandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle şehirler arası seyahatin yasaklanmasına karar verdi.

Kararı, Bakanlar Kurulu Sekreterliği yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "insani durumlar harici" uygulanacak yasaklamadan devlet görevlileri ve çalışanların da muaf tutulacağı ifade edildi.

Kararın ne kadar süre geçerli olacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede bugüne kadar 13 bin 351 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 684 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı