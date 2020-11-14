Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

14.11.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:44
Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

Son dakika haber: İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle bakım evindeki 52 yıldır evli olduğu kocasını uzaktan görmek zorunda kalan kadının fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle bakım evindeki 52 yıldır evli olduğu kocasını uzaktan görmek zorunda kalan kadının fotoğrafı görenleri duygulandırdı. Irene Stallard adlı kadın, demir bir korkuluğun önünde diz çökerek, karantinanın ayırdığı eşi Dave Stallard'a baktı.

İngiltere'de Irene Stallard (74), kalp rahatsızlığı ve geçirdiği felç nedeniyle bakım evinde tedavi gören kocası Dave Stallard'ı (79) Covid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzaktan görebildi. 52 yıllık evlilikleri boyunca hiç uzun süre ayrı kalmayan çiftin fotoğrafı, görenleri duygulandırdı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise uygulanan önlemlerin yumuşatılması gerektiği konusunda tepki gösterdi.

Çiftin kızları Miranda Gore Browne, "Mart ayındaki karantina başlangıcından beri babamı görmemize izin verilmedi. Odası bahçeye değil evin iç avlusuna bakıyordu, bu yüzden onu pencereden bile göremedik" dedi. Annesinin Mayıs ayında bakım evini aradığını ve babasını görebilmek için onu bahçeye götürüp götüremeyeceklerini sorduğunu belirten Browne, "Annemin orada diz çöktüğünü gördüğümde yeni gelmiştim ve arabadan iniyordum. Onları gördüğümde 'Bu gerçek aşk' diye düşündüğümü hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACIM POLİTİK BİR MESAJ VERMEK DEĞİLDİ"Anne ve babasının o anlarını fotoğraflayan Browne, konuyla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı Twitter'da paylaştığımda tek niyetim ebeveynlerimin bağlılığını vurgulamaktı. Politik bir mesaj vermek değildi. Bu kadar basit bir aşk fotoğrafının dünyayı değiştirme gücüne sahip olması şaşırtıcı. İnsanlar bize bu fotoğrafın onları bir an için düşündürdüğünü ve gözlerini açtığını söyledi" diye konuştuİNGİLTERE İKİNCİ KEZ KARANTİNADA

Mart ayının ardından İngiltere'de yeniden Covid-19'la mücadele kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek. Önlemler kapsamında marketler ve eczaneler gibi temel ürünlerin satıldığı işletmeler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları, güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.


Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı
Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor
Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor
Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi
Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi
Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest
Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Haydar Akar İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Demet Akalın Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kaza Kasım Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 14:49:28. #1.14#
title