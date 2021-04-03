Son dakika haberi | İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı
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Son dakika haberi | İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Tarafların çatıştığı cadde üzerinde geçen 10 yaşındaki Yusuf Aslan, kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olay yerine geniş çapta inceleme yaparak kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

(Murat Başal/İHA)

Son dakika haberi | İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı
Son dakika haberi | İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı
Son dakika haberi | İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı
Son dakika haberi | İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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